Sarà la Favl Cimini Viterbo l'avversario dell' Aranova nell'andata di Coppa Italia di Eccellenza. Si gioca domani alle Muracciole alle ore 15.30 e l'impegno non è dei più facili, visto che i viterbesi hanno serie intenzioni in campionato avendo allestito una squadra per cercare di tornare in Serie D. Di contro la formazione di Vigna non vuole sfigurare e proverà a centrare un buon risultato per giocarsi il passaggio del turno tra due settimane.

«Sono una squadra forte, molto organizzata e nelle mani di un allenatore molto esperto. Sono fiducioso perché sto vedendo una squadra crescere, come piace a me, grintosa e combattiva - afferma il tecnico - mi auguro che si ripeta la stessa prestazione di domenica scorsa contro la Boreale, che mi ha convinto pur non avendola chiusa come dovevamo. Contro Viterbo voglio la stessa Aranova».

