Per vincere l'Aranova ha bisogno di fortuna e una dose di convinzione. Missione che oggi, alle 11, deve compiere contro la Romulea, che viaggia a due punti di vantaggio dsi rossoblù , chiamati a non perdere uno scontro diretto significativo in chiave salvezza. Gli uomini di Vigna sono a digiuno di vittorie da due mesi, hanno bisogno di vincere per il morale, ma anche per una classifica che langue. Per Teti e compagni è arrivato il momento di mettere in cascina fieno, di cominciare a spezzare il trend dei pareggi, quatto nelle ultime gare. Al campo Muracciole a far salire l'entusiasmo per conquistare i fatidici tre punti, è il pubblico di casa che ogni domenica è pronto a sostenere la squadra verso la vittoria. La Romuela, rilevazione del girone, è una squadra imbottita di giovani e carica di entusiasmo. Abituata a sorprendere. ma questo l'Aranova non glielo permetterà.

