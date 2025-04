Il successo ottenuto sul campo del Pomezia ha dato ulteriore linfa vitale al Civitavecchia nella lotta per il secondo posto e per i playoff nel campionato di Eccellenza. I punti di distacco dalla W3 Maccarese, però, rimangono sempre cinque, perché i bianconeri hanno sconfitto in rimonta la Boreale.

«Abbiamo disputato un primo tempo stellare – dichiara il direttore sportivo del Civitavecchia, Marco Angelocore – siamo riusciti a sbloccare l’incontro subito. I ragazzi sono stati impeccabili, hanno preparato bene la gara. Era una partita difficile, contro una buona squadra e con dei giocatori importanti, e siamo stati bravi a sacrificarci. Sono contento per Romagnoli, che al di là dei due rigori parati, ha dimostrato di essere tornato in grande forma ed ha dimostrato sicurezza. Spero non sia troppo tardi per il discorso secondo posto. Ce la metteremo per vincere le tre partite che rimangono, la forma ottima in cui siamo adesso ci aiuterà. Già ora dico che abbiamo disputato un grande campionato».

