Quella di domenica è stata la quarta vittoria stagionale, la prima fuori casa. Un successo che porta gli etruschi a 13 punti, con una gara in meno rispetto al resto di metà girone.

Dimostrazione che il tecnico Gabrielli, al primo anno in Promozione, ha saputo plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza.

Al Galli domenica arriva un altro avversario alla portata, il Tarquinia che rievoca lo spettro dello spareggio. Occasione per mettere in cascina altri tre punti e prepararsi ad affrontare un ciclo di gare con le formazioni competitive del girone. Del momento ne parla il presidente Andrea Lupi.

«Mi ero arrabbiato sette giorni prima, quando pareggiammo con il Civita Castellana, dopo una prestazione in cui si sono mancati gli attributi. Invece domenica ho visto un'altra squadra mentalmente in salute, che ha giocato con grinta recuperando lo svantaggio con prontezza -ha detto patron Lupi - . Dopo otto partite giocate, devo ritenermi soddisfatto e fiducioso. Certo, il campionato è ancora lungo, ci aspettano da affrontare le formazioni più forti del girone, contro le quali non ci esimeremo nel combattere e dare il cento per cento».

E per finire il presidente ha un pensiero per il pubblico: «Spero di vedere più tifosi al Galli, finora molto lontani dalle sorti degli etruschi, soprattutto per dare un sostegno al club che fa sacrifici e ad una squadra che ha bisogno della spinta della sua tifoseria».

