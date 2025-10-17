Scontro complicato per il Civitavecchia nei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Questo quanto annunciato dalla Lnd Lazio. Ai nerazzurri è capitato l’incrocio con il Certosa, squadra che negli ultimi anni si è sempre guadagnata un ruolo di primo piano nel panorama regionale.

Stabiliti gli abbinamenti anche per la Coppa Italia di Promozione, giunta ai quarti di finale. Non è andata per niente bene al Cerveteri, che se la dovrà vedere con la Luiss, attualmente al comando del girone B.

Difficile anche lo scontro per il Tolfa, chiamato a superare il Grifone, avversario anche in campionato. Meglio è andata al Ladispoli, che dovrà affrontare il Montesacro, ora in fondo nel girone B.

Martedì ci saranno i sorteggi per definire chi giocherà in casa andata e ritorno. Per tutti si gioca l’andata il 29 ottobre e il ritorno il 12 novembre.

@RIPRODUZIONE RISERVATA