Diventano sette le riconferme per la Futsal Academy in vista del prossimo campionato di serie B, al quale i rossoblu parteciperanno da assoluta matricola. La società del presidente Elso De Fazi annuncia di aver trovato l’accordo per la prosecuzione del matrimonio, con uno dei protagonisti del successo ai playoff regionali, ovvero Cristian Trappolini, e di due portieri giovani ed affidabili Emanuele Di Bonaventura e Samuele Di Gennaro.

I due estremi difensori si aggregano al roster Rossoblù di Mister Vincenzo Di Gabriele. Di Bonaventura ha dato il suo contribuito nella stagione vincente appena conclusa. Di Gennaro rientra da un anno di prestito dove si è fatto apprezzare e dove ha accresciuto la sua esperienza. Entrambi hanno abbracciato con entusiasmo la proposta del direttore sportivo Andrea Scorpioni per il prossimo anno.

Non ce ne vorranno i due giovani portieri, ma a spiccare, dalle notizie uscite nelle ultime ore, è quella del rinnovo con Cristian Trappolini, che è uno degli elementi di maggior esperienza nel gruppo, avendo militato in serie B con Juvenia e Italpol. Ma, questa volta, l’esperto giocatore potrà toccare la categoria nazionale senza doversi spostare fuori Civitavecchia.

«Ho deciso di continuare con la Futsal perché nella stagione appena conclusa mi sono trovato davvero bene: sono stati determinanti i miei compagni di squadra ed il mister. Abbiamo iniziato questo bellissimo percorso, e ora che siamo in serie B, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme verso obiettivi ambiziosi. Personalmente il mio desiderio è dare sempre il massimo in ogni partita ed essere un punto di riferimento per i tanti giovani del nostro florido settore giovanile. Gli obiettivi di squadra non devono essere ridimensionati, anche se la categoria sarà sicuramente più ostica; scenderemo in campo con l'obiettivo di vincere ogni partita e lottare per arrivare più in alto possibile.

Il momento più buio della stagione appena conclusa è stato il girone di andata; tra noi ancora non c'era il giusto amalgama e facevamo fatica ad esprimerci al meglio nel campo. È cambiato tutto quando abbiamo recuperato tutti gli infortunati e ci siamo compattati in un gruppo unito e solido; abbiamo iniziato una cavalcata strepitosa e la finale playoff contro il Cecchina è stato il momento più bello ed esaltante della stagione».

