Il sabato del campionato di serie C2 sarà concentrato soprattutto sul Pala De Angelis, perché va in scena un altro derby tra le formazioni locali, quello tra Santa Severa ed Atletico, con il fischio d’inizio previsto alle 15. Le due contendenti arrivano a pari punti al confronto, ancora messo in cascina una vittoria e due sconfitte fino ad ora. Leggera notizia favorevole per i neroverdi, che non hanno giocato la gara di Coppa Lazio contro il Valentia, che sarà recuperata mercoledì alle 21 al Pala De Angelis. «Ci siamo allenati bene questa settimana – commenta il tecnico David Dell’Università - e abbiamo voglia di far bene sul nostro campo. Siamo fiduciosi e vogliamo giocare al 100%». Rientra a disposizione Lucentini, mentre Trombetta e Amato sono ancora fuori.

L’Atletico, invece, ha innalzato il suo morale grazie al successo infrasettimanale di Fiumicino. Intanto brutte notizie per i gialloblù, con il giovane Smeraglia, che ha lasciato la squadra e non ne farà più parte per il resto del campionato. Saranno assenti questo sabato Todaro e Donati. «Vogliamo continuare a crescere e migliorare – sottolinea mister Andrea Consalvo – giocando con l’intensità che abbiamo messo sia con il Qco che mercoledì a Fiumicino».

Turno casalingo per il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 17.45 riceverà al Tamagnini la Virtus Monterosi. Il derby vinto all’ultimo secondo non ha certo risolto tutti i problemi, il quintetto di Umberto Di Maio deve ripetersi per non piombare sempre più in zona playout. Sicuri assenti gli infortuni Ferraccioli e Cassanelli, e gli squalificati Vaitovich e Lipparelli. Inoltre Moretti e Mancini sono in dubbio in quanto febbricitanti. «Andremo in campo per fare una grande gara – afferma mister Umberto Di Maio – anche per confermare i miglioramenti visti nelle ultime giornate. Affrontiamo una squadra forte, costruita per fare il salto di categoria, questo deve darci un pizzico maggiore di voglia e di concentrazione. Faremo il massimo per portare a casa la vittoria, dovremo dare il 120% per fare risultato».

Trasferta complicata, invece, per l’Evergreen, di scena alle 18 a Roma contro il Grande Impero al PalaToLive. Di fronte al quintetto di Fabrizio Fattori un avversario pericoloso, ma i dati dicono altro, perché i gialloblù hanno un punto di vantaggio in classifica nei confronti dei “fornai”. «Sono partite belle da giocare – spiega mister Fattori – e quindi andiamo là tutti insieme con tanto entusiasmo». Per quanto riguard la formazione l’Evergreen perde Mori e Di Leva, ma recupera Giocondo, Tamalio e Scordia. Sempre fuori Agozzino, Trotta e Paolini. In dubbio Simonante, che farà un test a ridosso della partita.

