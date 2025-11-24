Emozioni alle stelle in casa Tirreno Atletica. Per la società del presidente Claudio Ubaldi è giunta un’altra importante notizia di rilevanza internazionale. La convocazione alla Coppa dei Campioni Europea per Club rappresenta un traguardo storico per la squadra U20 biancazzurra, chiamata a portare il nome di Civitavecchia ad Albufeira, in Portogallo, tra le società più forti d’Europa.

A difendere i colori della Tirreno saranno Asia Bernardini, Sara Pontani, Myriam Tofi, guidate dal tecnico Claudio Ubaldi, e Dafne Capitani, allenata da Claudio Cardoni: un gruppo che ha dimostrato il suo valore in questi ultimi periodi, già protagonista ai Campionati Italiani di cross di marzo, dove ha conquistato un prestigioso argento a squadre, chiudendo a pari punti con la Bracco Milano. Una prova di forza che ha confermato il valore, la maturità e la determinazione di queste giovani atlete.

A completare il team ci sarà anche Chiara Fanelli, pronta a entrare nella categoria U20 e ad aggiungere ulteriore qualità a una formazione già ricca di talento e ambizione. Per la società civitavecchiesi è un momento di orgoglio immenso: la partecipazione alla Coppa Campioni non è solo un premio ai risultati ottenuti, ma la conferma che il progetto Tirreno sta crescendo, costruendo passo dopo passo una realtà solida, credibile e vincente.

Un sogno che diventa realtà, frutto del lavoro di tutto il team: dirigenti, tecnici, atlete e famiglie. La Tirreno Atletica è pronta a volare in Europa. E a farlo da protagonista.

