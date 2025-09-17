Ancora novità sulle rose dell’Evergreen in vista della prossima stagione, che vedrà i gialloblù debuttare sia nella serie C2 di calcio a 5, che nella Seconda Categoria di calcio a 11. La società del presidente Thomas Paolini ha puntellato le rose con altri giocatori che daranno una mano alla causa dei tecnici Fabrizio Fattori e Mauro Zampollini. Si nota soprattutto la presenza di Giordano Mojoli, scuola Civitavecchia e per anni elemento di valore in Promozione con il Tolfa. L’esterno mancino era stato annunciato nelle scorse settimane come giocatore per il calcio a 11, ma la novità è che farà parte anche del roster del calcio a 5, con un impegno doppio, sulla scorta di Thomas Paolini.

Entra a far parte del gruppo gialloblù del campo piccolo anche Luca Dileva, che recentemente è stato al Quartiere Campo dell’Oro, dove ha conquistato l’accesso alla Prima Categoria. Per lui anche Futsal Academy e settore giovanile del Civitavecchia. Dentro anche il portiere Cristiano Pierini, che rinforzerà la batteria degli estremi difensori.

Due nomi nuovi per il calcio a 11. Il primo è quello dell’esterno d’attacco Andrea De Carli, classe 2000, conosciuto soprattutto per la sua esperienza, ormai diversi anni fa, con la Compagnia Portuale di Massimo Castagnari in Promozione. Nato calcisticamente al Civitavecchia, De Carli è poi passato al Ladispoli, quindi è stato all’Under 17 nazionale della Viterbese. Notizia di questi giorni è l’accordo con il centrocampista classe 2005 Leonardo De Simone, passato dal settore giovanile del Civitavecchia, per poi giocare con le Juniores di Santa Marinella e Dlf, fino ad arrivare al Tolfa in Promozione.

