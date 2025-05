Nemmeno i playout fanno invertire la rotta alla Ste.Mar 90 Cestistica. In Gara1 di semifinale i rossoneri hanno ceduto per 69-66 sul parquet di Palocco, lasciando il primo punto della serie alla squadra che si è unita all'Hsc. Tanto rammarico per il quintetto di Gabriele La Rosa, che già in regular season aveva subito una sconfitta sottile nel punteggio con la formazione di coach Afflitto. In questo caso determinate la bomba nei secondi decisivi di Zaccagnini. Un match sempre condotto dai rossoneri che, all'inizio del quarto quarto, erano in vantaggio di 8 lunghezze e poi sono stati rimontati dai padroni di casa. Non sono serviti i 16 punti messi a segno dall’americano Price. Sarà necessario vincere mercoledì alle 20.30 Gara 2 al PalaRiccucci per evitare di scivolare in finale.

«Abbiamo giocato una buona gara - dichiara coach Gabriele La Rosa - ci è mancato qualcosa al tiro da fuori che in alcuni momenti ci poteva far allungare. Dobbiamo essere consapevoli delle cose fatte bene e replicarle, sistemare gli errori commessi e vincere assolutamente mercoledì per andare a Gara 3».

