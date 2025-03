Weekend quanto mai denso di appuntamenti hockeystici per le squadre della Cv Skating. Altro doppio impegno, dopo quello della settimana scorsa, per gli Snipers TecnoAlt che saranno impegnati alle ore 18 sul campo di Velletri e alle ore 15 di domani al PalaMercuri contro i Pattinatori Sambenedettesi. Due impegni che sulla carta i TecnoAlt sono chiamati a vincere con relativa facilità in attesa della partenza della seconda fase. «Lo abbiamo detto più volte e ci ripetiamo - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - ci stiamo preparando per la seconda fase e queste partite sono poco più che una preparazione. All'andata abbiamo vinto entrambi gli incontri con largo scarto, punteremo a ripeterci».

Il weekend della Cv Skating però non si ferma qui: domenica al PalaMercuri spazio anche altre sfide. Alle ore 12 in campo i VR3, sempre contro i Pattinatori Sambenedettesi.

Alle ore 13.30 in campo le Sniperine CRT contro i Diavoli Vicenza. Infine sabato, nella lontanissima Palermo, trasferta con la nave per gli Snipers Pizza a Volontà under 14 che affronteranno ben tre partite contro Palermo e Bari. Esordio stagionale anche per le Roller Fairies: la sezione di pattinaggio artistico debutterà a Roma nel weekend presso la pista del Tre Fontane nel Trofeo Lazio, organizzato dalla FISR.

