L’Allumiere sta per ufficializzare il suo nuovo allenatore. Dopo aver celebrato al meglio i 70 anni del calcio in collina, la società biancoceleste è pronta a rendere noto il nome del tecnico che la guiderà nel prossimo campionato di Prima Categoria, dopo il ripescaggio avvenuto nei giorni scorsi da parte della Lnd Lazio, con i collinari che si sono piazzati quarti nella graduatoria di società aventi diritto. Si tratta di Riccardo Sperduti, con cui la trattativa sarebbe stata praticamente completata e mancherebbero solo i dettagli per mettere tutto nero su bianco. Sperduti è molto conosciuto in collina, non per aver allenato l’Allumiere, che non ha mai diretto nella sua carriera, ma per la tripla esperienza con i “cugini” del Tolfa, ambiente dove è rimasto legatissimo per gli importanti risultati raggiunti al Felice Scoponi. Sperduti ha allenato, nella propria carriera, anche Canale Monterano, Csl Soccer, Anguillara e soprattutto Caninese, che ha condotto alla storica promozione in Eccellenza.

