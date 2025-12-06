Clima di grande attesa allo Stadium, dove domani mattina alle ore 11 la W3 Maccarese affronterà la Boreale nella sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Eccellenza. Un match che si preannuncia delicato per entrambe le formazioni, reduci da momenti non semplici e desiderose di invertire la rotta. La società bianconera, consapevole dell’importanza del sostegno del pubblico in un momento cruciale della stagione, ha deciso di promuovere un’iniziativa speciale: biglietto d’ingresso a soli 5 euro, anziché 10, e accesso gratuito per tutti i tesserati W3. Un gesto pensato per riempire gli spalti e trasformare l’impianto in una vera e propria spinta emotiva per la squadra. Sul campo, il Maccarese di mister Zappavigna arriva alla sfida occupando il nono posto in classifica, ma con la necessità di ritrovare un successo che manca ormai da diverse settimane. L’ultima uscita, conclusa con la sconfitta contro il Grifone Gialloverde, ha evidenziato la necessità di maggiore concretezza e continuità. Dall’altra parte la Boreale, attualmente undicesima, vive una situazione molto simile: anche gli ospiti arrivano da un ko, maturato in casa contro i Monti Prenestini, e sono determinati a riscattarsi. L'incontro, dunque, mette di fronte due compagini ferite ma animate da un forte desiderio di ripartenza. Proprio per questo il supporto del pubblico potrà rivelarsi decisivo.

