Dopo diversi tentativi e tanta sfortuna Bruno Sanetti è riuscito a conquistare la vittoria nel 4° Memorial “Nonno Bruno Sanetti” e 5° Memorial “Il Colonnello” Giuseppe Faraglia. Una gioia e una soddisfazione immense per il forte ciclista che all’arrivo non ha nascosto la sua grande emozione urlando al cielo. All’evento hanno presenziato il sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani e il vicesindaco Giovanni Gidari. Ci sono stati partecipanti importanti al Memorial, ex professionisti come Stefano Colage, Stefano Pirazzi e Marco Bernardinetti, ma anche Alfredo Balloni. In tutto hanno corso in 85 provenienti da tutto il centro Italia. A vincere, come detto, è stato proprio il corridore di casa Bruno Sanetti che ha chiuso la gara in 2 ore e 2 minuti, 80 km di percorso alla media di 38 km/h con oltre 1000 mt di ascensione. Quest’anno per rendere speciale la gara si è voluto fare un settore di sterrato di 5km da ripetere due volte dove si è decisa la gara. Per quanto riguarda il tracciato, dopo il tratto turistico che prevedeva il passaggio sulla Cassia da Cura a Vetralla immessi sull’Aurelia in prossimità delle Dogane, è stato dato il via ufficiale. Dopo circa 10 km prende il via una fuga capitanata da Stefano Pirazzi, Costarelli, Mariani ed altri due fuggitivi. Il vantaggio massimo è di due minuti, ma verranno ripresi prima da Carlo Socciarelli e al km 45 dopo il tratto in sterrato sotto il forcing di Balloni e Bernardinetti.

