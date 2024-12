Il giovane santamarinellese Alex Filosini si laurea campione italiano Under 14 di surf.

Onde consistenti, un bel sole tirrenico, decine di giovani talenti che piano piano maturano e diventano “grandi”.

Sono stati incoronati martedì, nel litorale di Santa Marinella nel Lazio, i campioni italiani juniores di surf da onda.

Così a caldo il presidente della FISSW Claudio Ponzani: «Sono loro il futuro del surf».

La gara del Banzai Junior Surf Champ, l’ultima delle tre previste dal tour della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, è infatti andata in scena lunedì e martedì grazie a una perturbazione bella e solida che ha portato onde su tutto il litorale laziale.

Settanta atleti nella gara organizzata dal Banzai Sporting Club, la terza dopo la seconda tappa svolta ad Arenzano in Liguria poco più di un mese fa (evento incardinato nel Genova Surfing City), e quella di Buggerru, tenuta invece a marzo.

Ma qui, sulla famosa onda di Banzai, uno degli spot più rinomati d’Italia, i migliori prospetti del surf italiano si sono dati appuntamento per contendersi soprattutto i titoli del 2024.

È stata una bella battaglia sportiva, con sorprese e conferme.

Negli under 18 sono campioni italiani 2024 Samuele Ricci e Victoria Backhaus, seguiti rispettivamente da Federico Melis e Leonardo Branca e da Marta Begalli e Costanza De Lisi.

Negli under 16 vincono Chiara Cuppone e Michele Scoppa, con secondi e terzi Diana Giorgi e Magnolia Rossi e Alessandro Rigliaco e Riccardo Gennari.

Negli under 14 vincono Nadia Nalesso e Alex Filosini mentre si prendono argento e bronzo Emma Ridolfini ed Emma Porcu, insieme a Tommaso Tognetti e Forte Rossi.

Infine, i più piccoli, gli under 12: nella categoria femminile ha vinto Caterina Congiu, seguita da Elena Dazzi e Beatrice Neri.

Tra i ragazzi invece ci sono tre campioni a parimerito: sono Daniele Mereu, Stefano Mandozzi e Michael Jorge Monteiro.

«Il campionato italiano junior 2024 si è concluso in condizioni perfette, con onde consistenti e di qualità eccezionale, immerse in un contesto straordinario - ha commentato il presidente della FISSW Claudio Ponzani - due splendide giornate hanno visto la partecipazione straordinaria di atleti, famiglie e soprattutto di tanti giovanissimi che rappresentano il futuro del surf e dello sport italiano. Questo successo è il risultato del lavoro costante delle associazioni e dell’impegno della Federazione. Un ringraziamento speciale va all’associazione Banzai Sporting Club per l’organizzazione impeccabile. Ora guardiamo con entusiasmo alla stagione 2025».

(Fonte www.fissw.com)