Si è svolto nei giorni scorsi presso il Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino (Viterbo) il raduno della sezione viterbese dell’Associazione Italiana Arbitri organizzato dal presidente Luigi Gasbarri e dal direttivo sezionale. All’appuntamento di inizio della stagione sportiva hanno partecipato anche i colleghi di Latina, guidati dal presidente Fiore Pressato e dal vice Cristiano Partuini, cementando ulteriormente il legame tra i due sodalizi arbitrali. I fischietti delle due sezioni, che la scorsa settimana hanno superato brillantemente le prove atletiche, hanno assistito alla spiegazione delle novità regolamentari introdotte di recente a livello mondiale. Poi hanno dovuto superare i quiz tecnici e specifiche lezioni tecniche sono state tenute rispettivamente per il calcio a 5 e per quello a 11. Interessante novità di quest’anno, il collegamento video con i colleghi di Viterbo che arbitrano a livello nazionale, i quali hanno mandato ai radunisti i loro saluti dalle città nelle quali erano impegnati nella direzione delle gare. Per il Comitato Regionale Arbitri del Lazio ha partecipato al raduno Gian Luca Ventolini della sezione di Civitavecchia, mentre per il Settore Tecnico dell’Aia era presente Emanuele Improta della sezione di Roma 1. Tra gli ospiti d’onore l’assessore comunale Elena Angiani, Ugo Baldi del Coni e Angelo Moracci della Figc. Soddisfatto il presidente dell’Aia di Viterbo Luigi Gasbarri, coadiuvato nella perfetta organizzazione del raduno dai vice presidenti Ennio Mariani e Antonio Miele e dall’intero consiglio direttivo sezionale. Nelle prossime settimane gli arbitri viterbesi andranno a dirigere le gare dei campionati provinciali.

