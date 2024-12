È iniziato il Torneo di beach volley 3° Memorial Carola Stortini. Alla Beach Arena la Civitavecchia Volley Academy ricorderà la giovanissima atleta Carola Stortini, prematuramente scomparsa. Sono 145 quest'anno gli iscritti al Memorial. Le novità sono le categorie in gara e l'iniziativa “Fotosolidalando”. Gli atleti e le atlete infatti si sono iscritti quest'anno alle categorie Junior 3x3 misto, Under 3x3 misto, 2X2 Misto e 3x3 Amatori e Pro Misto. Oltre alla lotteria solidale, il cui ricavato come ogni anno sarà interamente devoluto in beneficienza, e che viene promossa da CVA e da Serpe Riparazioni, sarà possibile aderire alla nuova iniziativa Fotosolidalando, che coinvolgerà i partecipanti al torneo con l'acquisto ad una cifra simbolica delle foto dell'evento. Si é costituito un comitato organizzativo, presieduto da Giovanna Serpe, per migliorare ancora di più la macchina organizzativa di Civitavecchia Volley Academy, che anche quest'anno punta a creare un torneo di qualità ed emozionante ricordando Carola. Dopo le 13 borse sportive devolute lo scorso anno e le 6 del primo Memorial, quest’anno CVA spera in un risultato ancora più significativo, per permettere a tanti bambini e ragazzi di praticare attività sportiva e agonistica per un anno con il supporto della borsa sportiva, ideata già tre anni fa da Serpe Riparazioni.

