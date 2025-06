La stagione calcistica 2024-2025 del campionato di Promozione laziale si avvia verso il suo epilogo. Una delle sfide più attese, senza ombra di dubbio, è quella tra Atletico Salaria Vescovio e Fregene Maccarese, valida per i playoff. Nella giornata di domani, domenica 8 giugno, i due club si sfideranno in occasione del primo turno preliminare. L'obiettivo Eccellenza, per entrambe le società, è molto sentito e per questo - in quel del Salaria Sport Village - a partire dalle ore 11 non mancherà lo spettacolo. L'Atletico Salaria Vescovio, indubbiamente, cercherà di sfruttare il fattore campo. I padroni di casa hanno concluso l'annata in crescendo, con una vittoria convincente per 2-1 contro il Ronciglione United. Il successo in questione, ha permesso ai rossoblu di posizionarsi nella parte alta della classifica del girone A, al secondo posto. Il tecnico Iannotti ha saputo motivare al meglio i suoi ragazzi, protagonisti nell'aver dimostrato in più di un'occasione di esser una squadra solida e ben organizzata, capace di esprimere un gioco offensivo incisivo. Discorso simile per il Fregene Maccarese. Gli uomini di mister Natalini, autori di una stagione da incorniciare, scenderanno affamati di successo più che mai. I biancorossi hanno disputato un ottimo campionato di Promozione, all'interno del girone C, chiudendo in terza posizione. Un cammino caratterizzato da numerose vittorie, tra cui quella contro la capolista Pro Calcio Tor Sapienza. La formazione ospite, famigerata per la sua solidità difensiva e il suo attacco prolifico, con bomber Dipilato protagonista assoluto.

