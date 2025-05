VITERBO – È’ stato un bottino davvero ricco quello conquistato dal Nuoto Club Viterbo al primo Trofeo Zero9 tra un lotto di circa 20 società e quattrocento partecipanti provenienti da tutto il Lazio. A Roma in zona Eur nella bellissima piscina coperta olimpionica della Società organizzatrice Zero9, in collaborazione con il comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, il team viterbese allenato dal Prof. Gianni Baleani ha portato a casa ben cinque medaglie e il sesto posto nella classifica Società. Risultato quest'ultimo apprezzabilissimo poichè ottenuto con soli sei atleti. Subito in apertura importante conferma per Adriana Gozzi classe 2012 che nei 100 dorso parte fortissimo sui 50 metri e nel finale resiste al tentativo di rimonta di una validissima atleta della Roman Sport City: per lei un oro e un onorevole quinto posto nei 50 farfalla. A seguire nelle gare dei 100 rana maschile e femminile categoria cadetti arrivano altri titoli regionali appannaggio dei sedicenni Matteo Pettinelli e Angelica Onofri. Matteo con un bel finale riesce a prevalere sui due atleti capitolini della Domar Sporting club e dei Gladiators; Angelica dal canto suo fa il vuoto intorno a sé e rifila un distacco di oltre undici secondi alla seconda e alla terza rispettivamente delle squadre Gladiators e dello Zero9. Per Angelica ulteriore soddisfazione arriva nei 50 stile libero dove migliora il personale stagionale e conquista un argento che alla vigilia non era affatto scontato. Sempre nella categoria cadetti continua a stupire Antonio Tata classe 2009 che tra un lotto di accreditati avversari stampa la sua migliore performance: anche per lui personale migliorato e podio nei 50 stile libero.

Buone performance anche per Michele Natili nella categoria junior con un quarto posto nei 100 rana e un nono nei 50 stile. Infine Sofia Mezzera classe 2008 atleta validissima che lo scorso anno ha conquistato l'argento alle nazionali, per lei un sesto posto nei 50 sl e un quarto posto nei 100 fa. Risultati questi che a Sofia vanno un po' stretti ma il coach Baleani è certo che per i campionati nazionali di nuoto e nuoto salvamento di Termoli in programma dal 31 maggio al 2 giugno i nove ragazzi viterbesi qualificati e convocati per l'occasione, Sofia compresa, si faranno valere. Prosegue Baleani "Quest'anno in campo regionale I ragazzi del propaganda N. C. Viterbo ci hanno regalato enormi soddisfazioni e diversi di loro hanno ottimi tempi per ben figurare anche in campo nazionale. Riuscire a salire sul podio in una manifestazione cosí prestigiosa sarebbe il coronamento di una stagione da incorniciare. Alcuni di loro ci sono riusciti nelle edizioni precedenti per cui andremo con la giusta carica per dare il meglio.