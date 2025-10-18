Con un Pelizzi in più e una vittoria che ha ridato fiducia all’ambiente, il Ladispoli vuole fare suo il secondo derby del litorale dopo quello vinto con il Cerveteri. Missione fattibile all’Angelo Sale contro un Santa Marinella in difficoltà che però ha un disperato bisogno dei 3 punti perché finora, in 4 giornate, non ha mai vinto. Gli uomini di Fracassa sono reduci dal buon pari con il Tolfa ma la classifica piange. Quelli di Mastrecchia non è che possono dormire sugli allori dopo 4 punti in 4 giornate, una media di certo non da big, ma almeno hanno passato il turno in Coppa Italia sbarazzandosi del Città di Fiano con un gol all’ultimo sussulto del ritrovato Matteo Pelizzi, in infermeria per 5 intramontabili mesi.

QUI LADISPOLI «Ho sensazioni più che positive – ammette lo stesso attaccante cresciuto nel vivaio – e poi rientrare dopo cinque mesi e segnare subito mi ha dato una grande forza mentale. Però per questo devo ringraziare i miei compagni, il mister e chi mi ha rimesso in piedi dopo l’infortunio. Non è stato per niente facile ma i problemi sono alle spalle, mi sento bene e il ginocchio risponde bene». Pelizzi è l’unico ladispolano. «Per me è un piacere vestire questa maglia – aggiunge – e credo sia importante assieme al gruppo tornare subito a vincere perché il Ladispoli merita senza dubbio di stare più su». La punta 20enne si gioca una maglia da titolare con Rodio. Difficile che Mastrecchia si privi di Modesti, nonostante sia stato espulso in coppa al 13’ del primo tempo per uno scontro di gioco. Match che inizierà oggi alle 11.15. Fischietto rosa con la designazione di Francesca Roncaioli di Roma 1 assistita dai guardalinee Francesco Raganelli e Leonardo Cappelli della stessa sezione arbitrale. Per il Ladispoli c’è pure il sorteggio di coppa: i rossoblù hanno pescato il Futbol Montesacro che ha due punti in classifica, proprio come il Santa Marinella, nel girone B di Promozione. Martedì si saprà se la gara di andata si giocherà all’Angelo Sale oppure a Roma. La coppa è un obiettivo del club rossoblu e tutto sommato i quarti sono a portata di mano. Il ds Simone Di Iorio e molti giocatori ladispolani, al Grifone Gialloverde lo scorso anno, questo trofeo lo hanno portato a casa.

QUI SANTA MARINELLA «Sarà un derby entusiasmante – dice mister Fracassa - andiamo a giocare contro una squadra sicuramente allestita per recitare un ruolo importante in questo campionato, ma noi non siamo da meno. Con il Tolfa non abbiamo giocato una grande partita ma alla fine potevamo portare via una vittoria. Dunque passiamo da un derby con la squadra collinare ad un altro derby ma con una compagine tirrenica. Ci siamo allenati molto bene in settimana e siamo pronti per questa partita. Santa Marinella vuole finalmente cercare di rientrare nei ruoli importanti di questo campionato, vogliamo essere protagonisti, però adesso basta chiacchiere servono soltanto fatti e cioè fare i punti. I ragazzi sono consapevoli di questa situazione e quindi ci serve una vittoria. Ci serve un successo a tutti i costi quindi con il Ladispoli ce la metteremo tutta. La sfida l'abbiamo preparata nei minimi dettagli e fortunatamente abbiamo tutta la rosa a disposizione, tranne Del Mastro che ancora è influenzato, colpito da una brutta tonsillite ma dovremmo recuperarlo in settimana. Per il resto siamo carichi, siamo pronti e vogliamo cominciare a dare le prime soddisfazioni ai nostri tifosi. Inizieremo alle undici e quindici, un orario un po' anomalo, però a prescindere da quello, il campo da gioco è un impianto molto ampio quindi bisogna cercare di sfruttare al massimo questo fattore e per questo ci siamo allenati proprio in virtù anche di certe situazioni di gioco nei campi esterni. Siamo pronti per affrontare questo derby e per portare a casa i tre punti».

