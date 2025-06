Il Memorial Davide e Fabio Massimiani entra nel vivo. Sabato e domenica al via l'edizione 2024-2025, di scena allo stadio “Pietro Desideri” di Fiumicino con la terza fase di qualificazione. Il torneo, ad ingresso libero e gratuito, è stato promosso con l'obiettivo di ricordare due fratelli da sempre presenti nella storia sportiva locale, sostenitori irriducibili della squadra Over 50 rossoblu. Tra i club che prenderanno parte all'appuntamento vi saranno la Nazionale Old Glorie Italia (Roma), la Smr Roma, la Fenice Roma, il Real Mepa Salerno e l'Atletico Sorrento. Tutte le società elencate si sfideranno in un girone all’italiana, disputando cinque match giornalieri, dalle 8 alle 13.30. Le prime tre compagini vincitrici si qualificheranno direttamente al turno successivo, con la speranza poi di volare alla finale di Cattolica. Premiazioni che, dunque, si terranno nella tarda mattinata di domenica presso il “Piero Garbaglia”. A seguire, un momento conviviale per i partecipanti.

TRA REGOLAMENTI E RICONOSCIMENTI SIMBOLICI. Le sfide del campionato nazionale si svolgeranno come qualsiasi incontro di calcio, con le sole differenze riguardanti la durata - prevista a 20 minuti per tempo - e l'opportunità di effettuare un numero elevato di cambi. Nel corso dell'evento, organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Fiumicino e dell'Acsi, andrà in scena un simbolico riconoscimento per la famiglia Massimiani. In onore dei ragazzi scomparsi.

