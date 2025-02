Sono iniziata nella giornata di ieri e termineranno quest’oggi presso lo Stadio del Nuoto di Civitavecchia-polo natatorio Marco Galli, i campionati regionali Master di nuoto 2024/2025, organizzati dal Comitato Regionale Lazio della Fin. Un evento straordinario che ieri ha visto la partecipazione di circa 450 atleti, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Civitavecchia nello sport natatorio e non solo. In acqua anche il noto attore ed ex nuotatore Raoul Bova, 53 anni, che ha preso parte alla competizione nei 50 metri.

IL SINDACO PIENDIBENE E IL DELEGATO ALLO SPORT PACIFICO: «UN’OCCASIONE DI CRESCITA. «Accogliere atleti e appassionati per una competizione di questo livello - hanno fatto sapere in coro il sindaco Marco Piendibene e il delegato allo Sport Patrizio Pacifico - è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Il nuoto e lo sport in generale rappresentano un’opportunità di crescita, di inclusione e di promozione del territorio. È fondamentale che le nostre strutture possano continuare a ospitare eventi di questo calibro e come amministrazione continueremo a lavorare per valorizzarle al meglio. Questa due giorni dimostra che lo sport è un valore che va oltre ogni ostacolo: unisce, promuove il benessere e crea aggregazione. Questa manifestazione non è solo un’importante competizione, ma anche un’occasione di crescita per tutto il movimento natatorio locale. Invitiamo tutti a venire a sostenere gli atleti e a vivere l’emozione di questa grande manifestazione. Un grande grazie alla in Lazio, alla società Nc Civitavecchia e a tutti coloro che, con impegno e passione, stanno rendendo possibile questo evento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA