Un fine settimana ricco di calcio, non solo in Eccellenza ma anche in Promozione. Il Fregene Maccarese, dopo il precedente turno di riposo rispettato nel girone C, riprende la sua corsa in campionato alla volta del 29esimo turno.

I ragazzi allenati da mister Natalini, infatti, saranno protagonisti alle ore 11 davanti ai propri tifosi e in quel dell'impianto sportivo Aristide Paglialunga. Biancorossi che dunque ospiteranno un Città di Lenola demoralizzato, penultimo e avente peraltro un punto di penalizzazione. Nonostante ciò, è d'obbligo per i padroni di casa non prendere sotto gamba la gara, evitando di commettere il classico errore nel sottovalutare l'avversario.

La classifica, attualmente, parla chiaro. Di Pilato e compagni ricoprono una terza posizione figlia di un grande lavoro svolto sino ad oggi ma ancora migliorabile, dato il fatto che distano dal Città di Formia secondo soltanto 1 punto mentre dalla capolista Pro Calcio Tor Sapienza vi si trovano a -4.

