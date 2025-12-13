Torna in campo la Promozione e lo fa con la 13esima giornata del girone C, che propone un appuntamento di grande interesse per la capolista Fregene. La formazione allenata da mister Natalini, reduce dal pareggio esterno contro il Palocco, ospita questa mattina la Pontinia sul terreno dell’Aristide Paglialunga. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 11. I biancorossi vogliono subito riprendere la marcia dopo un pari che ha rallentato ma non fermato la corsa in vetta alla classifica. Il Fregene resta infatti al comando e punta a sfruttare il fattore campo per consolidare il primato, facendo leva su un gruppo solido e su un’identità di gioco ben definita. Di fronte ci sarà una Pontinia in cerca di continuità. Gli ospiti occupano attualmente la decima posizione e arrivano anch’essi da un pareggio, quello maturato nello scorso turno contro il Nettuno. Un risultato che ha confermato la capacità di rimanere compatta e competitiva, ma che allo stesso tempo evidenzia la necessità di trovare maggiore incisività per risalire la graduatoria. La sfida si preannuncia tutt’altro che scontata: il Fregene vorrà imporre ritmo e qualità sin dai primi minuti, mentre gli avversari cercheranno di sfruttare eventuali spazi e di giocarsi le proprie carte con ordine e determinazione.

Ale. Gi.

