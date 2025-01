Servono tre punti per riprendere morale e fiducia. Il Città di Cerveteri alle 11 al Galli ospita il Pianoscarano con un unico obiettivo: vincere. La squadra di mister Gabrielli, che non siederà in panchina per squalifica, dopo una decisione troppo severa dell'arbitro che ha sanzionato il tecnico in modo illegittimo , dovrà cancellare lo scivolone di Ronciglione con una prestazione coraggiosa e maiuscola dal punto di vista caratteriale. Una gara che è determinante per il futuro verdeazzurro dal momento che ci saranno in calendario gare difficili, al cospetto di formazioni che iniziano a lottare per diversi obiettivi. Tre punti saranno contro una squadra che sta facendo bene e sta dimostrando di avere le qualità per salvarsi senza la coda del playout. Serve la spinta dei tifosi, che non faranno mancare il loro supporto. Sarà assente Bragaglia, il centrocampista è stato fermato dal giudice sportivo per due gare. Per il resto mister Gabrielli non dovrebbe avere problemi sulla formazione da opporre ai viterbesi. Una vittoria è quanto desidera la tifoseria, molto amareggiata dalle ultime prestazione, che di fatto hanno cambiato il volto della squadra, alle prese con una classifica delicata ma non drammatica, dal momento che il livello delle squadre che albergano in zona salvezza non è così elevato.

«È una partita delicata, dove occorrerà avere i nervi saldi tenendo alta la concentrazione», ha detto il capitano Simone Piano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA