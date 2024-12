L'istituto comprensivo “Don Milani”, presieduto dalla eccellente dirigente scolastica, dottoressa Laura Superchi, continua a dar vita a importanti progetti formativi a 360° per far crescere gli alunni sotto tutti i punti di vista. Tra i tanti progetti si sta chiudendo in maniera eccezionale il progetto sport “#Giocoanchio” riservato alle classi della scuola primaria. Oggi e domani al Dopolavoro Ferroviario (Dlf) i numerosissimi alunni dell'istituto “Don Lorenzo Milani” di Civitavecchia, insieme alla dirigente scolastica Laura Superchi e a tutte le docenti stanno partecipando a una due giorni di tanto sport all'aria aperta. I bambini oggi si sono molto divertiti e tutto è andato per il meglio per la soddisfazione dei docenti e dei genitori. Si proseguirà con questa festa dello sport domani sempre al Dlf e saranno protagonisti ancora una volta gli alunni della “Don Milani” di una bellissima giornata di sport (trasmettitore di importanti valori), amicizia, sano agonismo, tanta allegria e molto divertimento. Dopo un anno scolastico intero gli alunni che hanno partecipato al progetto “#Giocoanchio” anche domani saranno impegnati in quattro sport: tennis, padel, calcio a 5 e pallavolo: dalle 8.30 alle 12 di domani si terrà la seconda giornata. Le classi coinvolte sono tutte quelle della scuola Primaria dell'I.C. Don Milani dei plessi “Don Milani” e “Renata Borlone”. La referente del progetto anche quest'anno è l'eccezionale maestra Catia Galatolo che si è detta «molto soddisfatta di come è andato il progetto e di come sta andando la manifestazione».

