Buon punto per l’Active Network nella trasferta di martedì sera a Mantova per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Gli orange di coach Monsignori sono stati bravi a restare sempre in partita e capaci per ben due volte di rimontare il doppio svantaggio con il primo tempo che era terminato sul 2-0 per i lombardi e poi sul 3-1 all’11’11” della ripresa. Con un buon finale di incontro l’Active è pervenuta al pareggio con le realizzazioni di bomber Poletto che ha ritrovato la via del gol e poi a poco più di un minuto dal termine è stato Lamedica in situazione di portiere di movimento in campo a siglare il definitivo 3-3. Passa quindi un turno e resta quasi tutto immutato in classifica dove nella parte bassa c’è il fanalino di coda Verona ad un solo punto dalla retrocessione matematica, rischia grosso anche lo stesso Mantova penultimo a15 punti che ha Sporting Ciampino in caduta libera a soli 3 punti ma poi a rendere durissimo il compito dei lombardi c’è lo scarto di ben 12 punti dal Pirossigeno Cosenza, scarto che annullerebbe il playout tra terzultima e quartultima. Active abbastanza tranquilla vista la quintultima posizione, fuori dalla griglia del playout con un +12 sul Ciampino ed un +3 sul Cosenza. Sabato si torna in campo per il match della 26esima giornata che vedrà l’Active ospitare ad Orte alle 16 (salvo variazioni) i campioni dell’Olimpus che hanno già centrato la certezza del primo posto nella regular season e Final Four di Coppa Italia (tra il 22 e 24 marzo) e semifinale di Coppa Divisione (ritorno in casa con il Lecco il 19 marzo) potrebbero scendere al PalaTevere con la testa altrove. Un vantaggio non indifferente per l’Active chiamata alla grande impresa contro la prima della classe.

IL TABELLINO. Saviatesta Mantova-Active Network 3-3.

Reti: pt 12'28” p.t. Lemos (S), 19’56” Jesulito (S). St 3’32” s.t. Igor (A), 11’11” Donin (S), 14’25” Poletto (A), 18’42” Lamedica (A).

Saviatesta Mantova: Ricordi, Jesulito, Mascherona, Lemos, Cabeca, Adnane, Fontaniello, Ninz, Donadoni, Misael, Sala, Donin. Allenatore: Milella.

Active Network: Perez, Caverzan, Igor, Poletto, Oitomeia, Braconcini, Massafra, Romano, Curri, Berti, Scigliano, Lamedica. Allenatore: Monsignori.

Arbitri: Andrea Saggese (Rovereto), Andrea Antonio Basile (Torino). Crono: Simone Zanfino (Agropoli).

Note: pt 2-0. Espulso al 13’30” s.t. Salas (S) per rosso diretto. Ammoniti Jesulito (S), Mascherona (S), Braconcini (A).

