Tutto definito per quanto riguarda i gironi dei campionati di calcio a cinque di Serie A e di Serie A2 Elite per la stagione 2025/2026 con il futsal provinciale che sarà rappresentato dall’Active Network Viterbo nella massima serie e dalla neo promossa compagine del Real Fabrica nella seconda categoria nazionale.

QUI SERIE A. Cambia il format visto che si passa dalle tradizionali sedici compagini a quindici con la defezione dell’Italservice Pesaro che ha rinunciato all’iscrizione in Serie A pur avendone diritto e ha deciso di continuare la sua attività giocando il campionato di Serie B. Bocciato il paventato ripescaggio dell’Academy Pescara (sconfitta nella finale dei playoff della A2 Elite) e unica squdra che aveva presentato la domanda visto che la Divisione ha deciso per una serie A a 14 squadre dal campionato 2026/2027. Le avversarie dell’Active Network nella prossima serie A che partirà dal 27 settembre sono in rappresentanza della Campania Feldi Eboli, Sporting Sala Consilina, Futsal Napoli e Sandro Abate Avellino, ben quattro anche le laziali con Active Network Viterbo, Ecocity Futsal Genzano, Roma 1927 e Fortitudo Pomezia, poi ci sono le neo promosse Mantova (Lombardia), Buldog Capurso (Puglia), Mg 2000 Genova (Liguria) e le confermate Meta Catania (campione d’Italia), L84 Torino (Piemonte), Pirossigeno Cosenza (Calabria) e Came Treviso (Veneto).

QUI SERIE A2 ELITE. Il Real Fabrica è stato inserito nel girone 1 dei due raggruppamenti nazionali e sarà la formazione più a sud del raggruppamento.

Trasferte estenuanti con la compagine biancoazzurra che in in un girone composto da 14 squadre se la vedrà contro Elledi Fc Cuneo (Piemonte), Saints Milano, Lecco e Mg 2000 Sondrio (Lombardia), Montegrappa Treviso, Mestre Fenice e Vinumitaly Petrarca Padova (Veneto), Maccan Prata Pordenone e Pordenone (Friuli Venezia Giulia), Olympia Rovereto (Trentino Alto Adige), Futsal Cesena e Or Reggio Emilia (Emilia Romagna) e l’unica toscana dell’Atlante Grosseto, compagine ripescata. Il campionato di A2 Elite prenderà il via nel mese di ottobre con il Real che inizierà la preparazione alla fine di agosto.

