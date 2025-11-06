VITERBO – Settimana intensa per l'Active Network Futsal che torna subito in campo. Dopo il match di coppa divisione, che ha visto la larga vittoria sul Fabrica di Roma, i ragazzi di Monsignori si preparano a giocare sul parquet del Palacesaroni. La settima giornata di campionato, infatti, vede i viterbesi opporsi alla temibile Ecocity Genzano. Il tecnico neroarancio parla della preparazione dei suoi ragazzi ostacolata dalla gara di coppa contro il Real Fabrica: ''É stata una settimana piuttosto impegnativa dove abbiamo dovuto affrontare un bellissimo derby infrasettimanale in un pala Anselmi pieno di entusiasmo e domani ci aspetta un avversario fortissimo nella splendida cornice del PalaCesaroni! Sono queste le settimane che ci piace vivere e che sono la benzina della nostra passione. Domani sarà una occasione importante per poter proseguire il nostro percorso di crescita contro un avversario di altissimo livello. Dovremo affrontarlo rimanendo fedeli alle

nostre idee dimostrando la capacità di difenderle anche contro avversari di altissima caratura tecnica''. Appuntamento domani alle ore 20.30: la gara sarà trasmessa sul canale youtube della Divisione Calcio a 5.