VITERBO - L’Active Network chiude la stagione con la vittoria sul Manfredonia. Una serata piena di festeggiamenti al PalaSport di Orte che ha visto i giocatori arancioneri entrare in campo davanti alla coreografia organizzata dai tifosi. Partita che si apre con il gol di Caverzan ma poi si mette subito in salita con il Manfredonia che recupera e passa in vantaggio. Il match termina quattro a tre per i padroni di casa che festeggiano con i gol di Cesaroni, Lepadatu e Davì. Per il capitano esultanza speciale per il centesimo gol: la panchina al momento della rete gli lancia una maglia speciale con il numero 100. A fine gara, poi, lo sport passa in secondo piano e lascia spazio alla familiarità di una società che ha fatto passi da gigante. I tifosi, dopo la suono della sirena si sono riversati in campo dove hanno formato una passerella in mezzo alla quale sono passati i giocatori annunciati uno a uno dallo speaker. Tanti applausi anche per Filippo Braconcini all’esordio dal primo minuto e al giovanissimo Manuel Mazza al debutto assoluto in serie A. Con loro anche il Mister Monsignori e il suo staff che hanno raggiunto una nuova e soddisfacente salvezza sfiorando addirittura i play off e garantendosi ancora una stagione nella massima serie.