Active Network che non si ferma neanche per le festività natalizie. L'obiettivo è ancora quello di rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta contro l'L84. La nota positiva è il ritorno di Renzo Grasso che, recuperato il brutto infortunio rimediato nel precampionato, ha esordito a Torino con gol. Queste le parole di Mister Massimiliano Monsignori alla vigilia della gara: «Quest’anno il calendario ci ha imposto di lavorare durante le festività Natalizie e i ragazzi sono stati molto bravi a mantenere la concentrazione lavorando con grande impegno e senso di responsabilità in un momento che solitamente dedichiamo alle nostre famiglie».

Bisogna rimettersi in carreggiata dopo i risultati deludenti: «Veniamo da una sconfitta che ci brucia moltissimo perché siamo consapevoli di aver fatto una partita giusta dove il risultato ci è sfuggito per piccoli dettagli sui quali dobbiamo migliorare, ma la trasferta di Torino ci ha anche dato la consapevolezza che siamo sulla strada giusta sia dal punto di vista delle prestazioni individuali che collettiva».

Il pensiero sull’avversario: «Sappiamo che dobbiamo affrontare un avversario di qualità che è in un momento di grande fiducia ma siamo certi di poter disputare una grande prestazione. Giocheremo con la voglia e la feroce determinazione di dimostrare che la nostra attuale classifica è assolutamente bugiarda».

Si giocherà domani alle 15.00 al Palasport di Orte. La diretta sarà trasmessa dal canale ufficiale Youtube della Divisione Calcio a 5.