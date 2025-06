Ancora non è il momento di notare serenità riguardo il mondo dell’impiantistica sportiva locale e, in particolare, ad una delle questioni che rimane sempre sul bando, quella del PalaGalli. Stando alle tante indiscrezioni che circolano in città, nella parte finale della scorsa settimana sarebbe avvenuto un fatto che, se venisse confermato, meriterebbe la sua considerazione.

Infatti, in occasione della partenza dei lavori di manutenzione, di cui si è parlato diffusamente in questi mesi, si sarebbe presentata al PalaGalli un’ufficiale giudiziaria, con l’intenzione di effettuare un pignoramento riguardo alcuni materiali che apparterrebbero alla società che gestisce l’impianto di viale Lazio, ovvero la Nc. Un atto che non sarebbe stato accolto molto favorevolmente da parte della società di pallanuoto e nuoto artistico. Infatti, una persona che fa parte della dirigenza si sarebbe scagliata nei confronti dell’ufficiale giudiziaria, dando il via ad una lite molto accesa, nel corso della quale la diplomazia non sarebbe stata molto presa in considerazione.

Qualcuno avrebbe anche manifestato l’intenzione di presentare una denuncia-querela presso gli organi competenti, cosa che, al momento, non sarebbe stata ancora effettuata. Non si conoscono i motivi che avrebbero portato ad un confronto così pepato, ma che di sicuro, se tutto ciò venisse confermato, non aiuterebbe per un maggiore confronto tra le parti. Di sicuro l’ultimo periodo della Nc è stato contraddistinto, più che dalle questioni riguardanti i risultati sportivi, dalle polemiche e dalle questioni extra-vasca.

Non si tratta di un’accusa nei confronti nel club rossoceleste, ma di una mera analisi di questo avvenuto nei tempi recenti, e che ha avuto un’escalation soprattutto nell’ultimo anno. Solo la scorsa settimana la Nc è stata al centro delle polemiche per la vicenda riguardante la cancellazione delle gare dell’Acli al PalaGalli e della partenza anticipata dei lavori di manutenzione allo Stadio, cosa che ha portato a delle divergenze, sia con il Comune, che con l’ente di promozione stesso. Siamo ovviamente a piena disposizione della Nc, nel caso voglia chiarire gli aspetti di questa vicenda.

