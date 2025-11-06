Esordio col botto per l’Academy in rosa che rifila un 3-0 alla Vis Bracciano nella prima di campionato in Eccellenza. Iscrivono il loro nome sul tabellino dei marcatori Saba, Iannetti e Isopi. Mister Catia Perigli schiera in porta Giannini e non Valeri, in difesa da destra a sinistra sono scese sul rettangolo verde Bonislaswska, Proietto, Anania e Contadellucci, unica reduce della rosa della passata stagione. Sulla linea mediana scelta ricaduta su Iannetti e Cammareri, poi il tridente Boccanfuso, Gianni e Scognamiglio dietro l’unica punta Saba.

Vantaggio al 23’ Saba riceve palla e supera il portiere della Vis Bracciano piazzandola all’angolino. Per la cronaca le ospiti falliscono un rigore con De SantisNella ripresa l’Academy entra con il piglio giusto e già dopo 60 secondi trova il raddoppio con una botta da 25 metri all’incrocio dei pali di Iannetti, uno dei pezzi pregiati del mercato ladispolano.

Iniziano anche i cambi di Perigli. Scognamiglio esce per far posto ad Isopi mentre Pesciaroli rileva Contadellucci. Altro turnover con De Tullio per Giannini e Giorgi per Anania. Appena entrata Isopi trova il bersaglio sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un batti e ribatti. Le ragazze di Perigli giocheranno domenica a Roma contro il Formello superato con un netto 3-0 dal Borgo Palidoro all’esordio stagionale.

