Federico Capanna ha firmato. È un ritorno a “casa” per il 23enne centrocampista che tornerà a giocare con la maglia del Ladispoli. Ex Roma City e Urbetevere, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, era riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista 3 anni fa con mister Scorsini.

«Sono contento di essere di nuovo qui, quando mi ha chiamato il ds Calce non sono stato a pensarci più di tanto e poi a Ladispoli ho passato due anni bellissimi con tanti ricordi. C’è un impianto super e la piazza è importante. Non vedo l’ora di iniziare».

Dove lo impiegherà mister Andrea Di Renzo?

«Posso giocare centrale o mezz’ala. All’occorrenza anche terzino, insomma più laterale. Non ho alcun problema». È il quarto acquisto per l’Academy dopo il portiere Mercadante, il difensore Pellegrini e l’attaccante Selvadagi. In fase di stallo invece il discorso legato ai rinnovi. Sono sempre più lontani da Ladispoli Colace, Iurato, Aracri, Leonardi e D’Aguanno che hanno contribuito lo scorso anno alla salvezza della formazione rossoblu.

©RIPRODUZIONE RISERVATA