Fissate le prime amichevoli per il Ladispoli. La squadra agli ordini di mister Puccica si metterà alla prova con formazioni importanti come quelle del Vicovaro, il prossimo 9 agosto e del Montespaccato, tre giorni dopo.

Entrambe le gare si disputeranno nell’impianto casalingo dell’Angelo Sale anche se non è stato fissato l’orario.

C’è molta curiosità per capire come si comporterà il gruppo composto da tanti giovani, molti dei quali non hanno esperienza in un campionato tosto come quello di Eccellenza.

È una rosa completamente rivoluzionata che di certo non parte con i favori del pronostico.

Ma l’ambiente è comunque carico e vuole dimostrare di poter lottare per difendere la categoria.

Sul fronte degli acquisti da registrare in extremis l’arrivo di Leonardo Temperini (classe 2003) dal Canale Monterano in Promozione mentre è ormai ufficiale che non arriverà Angel Perez, il 18enne americano protagonista nella scorsa stagione per aver salvato l’Academy Ladispoli nello spareggio con il Città di Cerveteri grazie ad una acrobazia nei tempi supplementari. Confermato il terzino sinistro classe 2001 Augusto Buonanno.

«Sono molto contento di essere rimasto e pronto per questa nuova avventura – commenta – l’inizio della preparazione è andata bene, abbiamo di fronte un allenatore con molta esperienza che ha sposato un progetto composto praticamente da soli giovani. Sarà molto difficile lottare in questo campionato ma se ognuno di noi darà il massimo ci divertiremo».

Si lavora già sul modulo. Puccica, ex Viterbese e Polisportiva Cimini, partirà con la difesa a 3.

«Vero – aggiunge Buonanno – il mister sta puntando sul 3-4-1-2. Vedremo poi nel proseguo del raduno e soprattutto dopo le prime amichevoli se ci saranno delle modifiche in corso d’opera. C’è entusiasmo, le motivazioni sono forti, non vediamo l’ora di iniziare e di misurarci con i nostri avversari».

©RIPRODUZIONE RISERVATA