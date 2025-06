Il Ladispoli sceglie anche l'allenatore dopo il direttore sportivo. Per la prossima stagione di Promozione sarà Andrea Mastrecchia a sedere sulla panchina dei rossoblu. Un profilo giovane quello scelto dalla società guidata dal presidente Andrea Di Renzo che aveva comunque promesso la scelta della guida tecnica entro questa settimana.

«Ripartiamo da un mister giovane e con grandi motivazioni – è l’annuncio sulla bacheca ufficiale del club tirrenico - che vanta importanti esperienze in staff fuori regione per poi approdare nel Lazio come tecnico e match analyst qualificato».

Mastrecchia torna dalla Sicilia dopo diversi ruoli nelle formazioni romane di Astrea e Grifone Gialloverde, quel Grifone da cui proviene anche il direttore sportivo Simone Di Iorio che nella scorsa annata in Promozione ha vinto sia il campionato che la coppa. I due si conoscono e presto inizieranno a lavorare insieme per l’allestimento della rosa della stagione. A breve, come da prassi, inizieranno i colloqui con i vari giocatori della vecchia rosa ma verranno concluse anche alcune operazioni di mercato in entrato. L'impressione è che ci sarà una sorta di rivoluzione.

