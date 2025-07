Chi va e chi arriva. A Ladispoli il mercato è in fermento e il club tirrenico annuncia il quinto colpo stagionale in previsione del prossimo campionato di Promozione. Ha firmato all’Angelo Sale Alessio Evora Barros, un centrocampista centrale di 25 anni cresciuto nel settore giovanile della Nuova Tor Tre Teste. Arriva dall’Atletico Salaria Vescovio sposando il progetto rossoblu, quindi resta in Promozione. Chi resta nella categoria, ma in Eccellenza, è Marco Fumasoni. Il 18enne cresciuto nel settore giovanile del Ladispoli è un nuovo giocatore dell’Aranova approdando alla corte di mister Daniele Scarfini. Centrocampista impegnato nell’ultima stagione anche nella rappresentativa regionale con i pari età, la mezzale classe ha disputato 10 presenze in Eccellenza con il Ladispoli. Quantità e qualità al servizio del gruppo ha dimostrato di essere un valore aggiunto anche da subentrato mettendosi al servizio dei compagni con grinta. Altri giovani potrebbero lasciare il Ladispoli anche perché il prossimo anno la maggior parte degli allenamenti si svolgeranno a Roma sul campo dell’Ottavia.

