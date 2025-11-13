Di Corsa per la sicurezza stradale, domenica a Villa Borghese, in memoria della giornata mondiale per la sicurezza stradale, è in programma una gara podistica organizzata dall'associazione sportiva Guida Sicura che ritorna a vivere l'emozione del parco capitolino, attraverso una competizione podistica di 10 km per tutti i tesserati Fidal , oltre agli amatoriali, che potranno vivere una mattinata all'aria aperta, in quella che è una corsa dove si vive lo sport attraverso dei messaggi sociali, quali la sicurezza in strada. «Non solo sport ma anche prevenzione, nella speranza che le tante tragedie degli incidenti stradali si fermino. La manifestazione sarà intitolata al ricordo di tutte le vittime degli incidenti stradali, soprattutto a quelle ragazze e quei ragazzi che hanno perso la vita sulle strade della nostra nazione e che deve aiutarci a riflettere sul nostro modo di essere in macchina e condividere la strada con gli altri utenti - ha detto l'organizzatore Massimiliano Zanetti - Troppe famiglie soffrono queste tragedie che cambia la loro vita, che non sarà più la stessa. Proprio per questo oltre la manifestazione Sportiva sarà allestito il villaggio della sicurezza stradale, dove ogni atleta iscritto alla gara podistica, potrà ricevere gratuitamente un vero corso di guida sicura, accompagnato da piloti/istruttori della nostra associazione".

©RIPRODUZIONE RISERVATA