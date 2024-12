La Cimini Race di domenica aprirà la seconda porzione del circuito Maremma Tosco Laziale. Siamo al quarto anno della corsa e molto cambia al suo interno, a cominciare dalla località di partenza e arrivo, portata nel bellissimo borgo di Ronciglione (Viterbo). Cambia di conseguenza anche il percorso, che è in pratica una sintesi delle prime tre edizioni, addolcito leggermente pur mantenendo sempre le sue caratteristiche. Il tracciato principale misura 45 km per 1.300 metri di dislivello, tecnico sufficientemente per valorizzare i suoi punti principali, ma anche con molti tratti di nuova concezione che si riveleranno molto divertenti per i biker. Non mancherà pane per gli scalatori con la temuta salita “Diretta” con pendenze che raggiungono punte del 34%. Cima Coppi della gara sarà il Monte Fogliano, a una quota di 911 metri slm. Pittoreschi i passaggi all’Eremo di San Girolamo e al Daino Trek. Il tracciato, subito dopo l’uscita da Ronciglione, s’immerge nel bosco per rimanervi fin quasi al suo termine. Previsto anche il percorso corto per cicloturisti di 26 km per 900 metri. Partenza alle ore 9:30 dal Centro Sportivo Andrea Mascarucci in Via Fratelli Rosselli a Ronciglione, con primo tratto a velocità controllata dietro macchina. Iscrizioni ancora aperte, fino alla giornata di domani al costo di 25 euro. Il giorno di gara il prezzo salirà a 30 euro. Fra coloro che hanno già regolarizzato la propria presenza anche il campione uscente Pier Luigi Torelli, intenzionato a difendere il suo trono. Premiazioni a fine gara nell’ambito del pasta party. Per ritirare i pettorali della gara che varrà anche quale Campionato Regionale Csi Lazio, si potrà provvedere domenica dalle 7.30 al centro sportivo, che ospiterà tutti i servizi compresi parcheggio, spogliatoi, docce e pasta party.

