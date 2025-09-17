Il calcio a 5 torna nella città delle Acque con la fondazione dell’Asd Nepi Calcio a 5. La nuova società si rifà alla storia dello sport nepesino, come testimonia lo stemma ispirato a quello dell’As Nepi 2000, e porta sul campo i colori di Nepi, il bianco e il verde. A capo della società c’è una dirigenza giovane, quasi tutta under 40: Alessio Pascucci, il presidente; Andrea Pontuale, il vicepresidente e tesoriere; Geremia Giovanale, il segretario; Mattia De Martino, Adriano Manciocchi, Lorenzo Carbotti e Giuseppe Giovanale i consiglieri.È stato un inizio pieno di novità e passione, la stessa che la società biancoverde vuole riportare nel suo Palazzetto dello Sport. Per iniziare questa nuova avventura i biancoverdi hanno affidato la guida tecnica a mister Mirko Antonazzi. Il mister avrà una lunga rosa a disposizione: Valerio Adolini, Andrea Giglietti, Federico Capelli, Federico Scarascia, Fabrizio Sosso, Emanuele Rizzo, Alessio Katreli, Bruno Biancalana, Lorenzo Bernabei, Andrea Cresca, Simone Moretti, Gianmarco Spurio, Luca Ranieri, Cristian Baldinelli, Marco Rossi, Alessio Adolini, Federico Cialimbruschi e Simone D’aguanno. Una rosa folta, piena di qualità e composta da molti nepesini. Antonazzi e i suoi sono pronti per affrontare la stagione 2025-2026 con l’obiettivo di scrivere nuove pagine della storia del Calcio a 5 nepesino.

