Con oltre 30 coppie iscritte, è ufficialmente partita la ventunesima edizione dell’ICSC Beach Volley Tour Lazio. Lo stabilimento balneare Acqua & Sale di Maccarese ha fatto da cornice all’evento inaugurale di una manifestazione che da otto anni si svolge in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

SPETTACOLO FEMMINILE SULLA SABBIA

Nel torneo femminile, l’alto livello si è fatto sentire fin dal sabato grazie alla presenza di ben quattro coppie con atlete già campionesse regionali.

Le semifinali hanno visto fronteggiarsi Milena Stacchiotti e Giulia Antonini contro Claudia Ferrante e Lodovica Langellotti da una parte, e dall’altra Sofia Orciani con Alice Pratesi contro Alice Ameli e Francesca Bricca.

Stacchiotti e Antonini hanno avuto la meglio al termine di un tie-break combattutissimo chiuso 19-17, mentre Orciani e Pratesi si sono imposte con autorità in due set. La finale ha incoronato Stacchiotti – confermatasi regina di Maccarese – e Antonini, al suo primo successo nella competizione. La vittoria è arrivata con un netto 2-0 (21-17, 21-16) sulle avversarie Pratesi-Orciani.

Tabellone maschile: Peri e Mencaroni dominano

Tra gli uomini, il livello di gioco ha toccato vette altissime, con in campo nomi noti del panorama nazionale. A mettersi in evidenza anche Davide Borraccino – quarto nell’ultima tappa del campionato italiano a Caorle – che ha fatto coppia con il giovanissimo Jack Bernardini (classe 2009). I due, però, si sono arresi in semifinale a Nicholas Buongiorno e Dario Poiese dopo un match combattuto.

Nell’altra semifinale, Francesco Peri e Kevin Mencaroni hanno superato Alessandro Marta e Francesco Margaritelli. In finale, Peri e Mencaroni hanno messo in mostra tutto il loro potenziale: un primo set dominato 21-11, seguito da un secondo più equilibrato chiuso 21-19 in rimonta.

PREMIAZIONI E PROSSIME TAPPE

A consegnare i premi sono stati Alessandra Faccenda, direttrice dello stabilimento ospitante, e Andrea Burlandi, responsabile eventi del CR Lazio e mente del tour.

Il circuito, sostenuto da Regione Lazio e CONI Lazio, prosegue con le seguenti tappe: Terracina: 5-6 luglio; Montalto di Castro 19-20 luglio; Maccarese (seconda tappa): 26-27 luglio e Finale a Gaeta 2-3 agosto.

Ale. Gi.

