Dopo qualche anno di interruzione delle attività, che erano ferme più o meno dal periodo del Covid-19, torna la sezione locale dei “Veterani dello Sport”. La nuova iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro preliminare, che si è svolto alla palestra Corsini-La Rosa. Non erano molti i personaggi del mondo sportivo presenti, semplicemente perché la costituzione è recentissima e la presentazione vera e propria, in attesa di adesioni che si spera siano numerose, avverrà tra qualche tempo. E la prima occasione è stata anche quella per prendere immediatamente qualche decisione. Infatti la sezione civitavecchiese prenderà il nome di Vittorio Tamagnini (storico pugile conosciuto per aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Amsterdam 1928), Antonio Parisi (pallanuotista della Snc e fondatore della Coser Sport) e Pino Cristini (storica figura della pallavolo).

L’ORGANIGRAMMA. Quindi si è proceduto a stabilire le cariche, con le nomine immediatamente conferite. Il presidente sarà Damiano Lestingi, che non ha bisogno di presentazione e che rimane un colosso del mondo natatorio locale. Negli ultimi anni l’ex tritone della Coser Aniene è rimasto nell’ecosistema sportivo e sta avendo il privilegio di far parte del progetto della torcia olimpica e degli eventi per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Vicepresidente sarà la massima carica dell'Asp di pallavolo Marina Pergolesi. Segretario Stefano Cervarelli, volto noto del basket e scrittore. Nel consiglio direttivo ci saranno Massimo Siliani, Pierluigi Risi, Andrea Baldini, Emiliano Marsili, Silvio Branco, Alessandro Cappelli, tutti personaggi noti di varie discipline sportive. Revisore dei conti Stefano Rizzitiello, presidente della Cestistica di basket. L'obiettivo dei Veterani dello Sport, anche in questa nuova costituzione, che è stata “battezzata” dal rappresentante dell’Unione dei Veterani dello Sport del Lazio Vito Tisci, è quello di promuovere il valore dello sport e di riportare in auge la memoria riguardo i protagonisti e i campioni. In occasione di questo incontro c’è stato anche un omaggio e un ricordo nei confronti di un giornalista che è stato molto legato allo sport civitavecchiese, ovvero Giampiero Romiti, che ci ha lasciato domenica scorsa.

IL PRESIDENTE DAMIANO LESTINGI. «Ringrazio Vito Tisci - dichiara il presidente dei Veterani dello Sport Damiano Lestingi - come rappresentante regionale dell'Unione Veterani dello Sport. È un'associazione che abbiamo costituito al fine di promuovere i valori dello sport, ovvero ricordare la memoria dello sport e anche fare molte attività promozionali nei vari ambiti sportivi civitavecchiese. Dico sempre che vedo un paradosso: Civitavecchia ha una quantità di campioni di ogni disciplina e di ogni livello che è molto superiore alla media. Eppure non c'è un'associazione che difenda i diritti gli interessi degli sportivi e soprattutto che ne ricordi la memoria ad oggi. Quindi, con un gruppo di amici, abbiamo creato questa associazione e l'abbiamo intitolata a Vittorio Tamagnini, Antonio Parisi e Giuseppe Cristini, perché sono stati tre grandi attori. È stato anche difficile scegliere i nomi e abbiamo cercato di dare lustro a queste tre persone che, nei propri ambiti, in maniera diversa, hanno dato lustro allo sport».

IL RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE DEI VETERANI DELLO SPORT DEL LAZIO VITO TISCI. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Tisci: «Sono contento che si sia creata questa associazione - spiega Vito Tisci, rappresentante regionale dell’Unvs - che parte col piede giusto, grazie anche all'entusiasmo di Damiano Lestingi, che ringrazio per l'invito e per tutto quello che ha fatto per la ricostituzione dell’Unvs di Civitavecchia. È una città che ha tante eccellenze sportive, ho conosciuto tanti collari d’oro e campioni olimpici, per cui è una sezione di qualità, che ritorna ad operare sul territorio per promuovere i valori fondamentali dello sport. Anche l’aspetto sociale è di grosso rilievo. Mi ha fatto piacere la presenza del delegato allo Sport, che dà un valore aggiunta a questa sezione e soprattutto ho visto che si è impegnato in futuro ad essere vicino e supportare questa sezione, che vede tanti amici riuniti. Spero di tornare presto a Civitavecchia per seguire qualche bell’evento».

IL DELEGATO ALLO SPORT PATRIZIO PACIFICO. Nel corso dell’iniziativa ha partecipato anche il delegato allo Sport Patrizio Pacifico, come già detto, che ha parlato anche della creazione di un museo dello Sport, cosa che darebbe lustro gigantesco alle tante storie da raccontare e che rappresenta un progetto davvero ambizioso. «Sarà un percorso interessante - spiega Pacifico - che è quello che abbiamo nel programma elettorale, sappiamo che redigere tutto questo non sarà facile, ma partire con un processo della memoria sportiva assolutamente sì. Sstiamo valutando un percorso che ci porterà alla produzione di materiali, che valorizzino quello che è stata la memoria storica. Un'associazione come questa, benemerita, che si occupa del valore dello sport e delle generazioni precedenti, sicuramente ci potrà dare una mano. Quella del museo è logicamente è una chimera, ma è quello che vorremmo raggiungere, magari iniziando con delle mostre itineranti, poi rendendola un po' più stabile in qualche punto e, perché no, pensare ad un ad un locale dove ci possa essere una parte dedicata ai grandi personaggi di Civitavecchia del passato, del presente e magari anche qualche cenno a qualche personaggio del futuro. È molto importante per noi riportare i tre aspetti fondamentali del nostro programma: quello della memoria, quello della base e quello del vertice. Mi è sembrato doveroso partecipare a questa iniziativa e dare il mio contributo come sportivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA