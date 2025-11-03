E’ andata in archivio la nona giornata di andata del campionato di Eccellenza girone A che ha premiato gli sforzi della Sorianese corsara per 2-1 in rimonta sul campo della Pro Calcio Tor Sapienza con le reti dei suoi attaccanti Fondi e Polidori ed ha invece bocciato una Viterbese in emergenza che ha giocato una buona gara nella trasferta di Pomezia dove è stata punita in una delle rare occasioni create dagli uomini di mister Colantoni. Graduatoria che inizia ad allungarsi e che sta premiando le capacità dell’Aranova, unica formazione imbattuta del raggruppamento e capace di andare a vincere per 1-0 sul campo dello Sportinf Nuova Florida. Aranova leader con sue punti sul Monti Prenestini e tre lunghezze sul terzetto formato da Pomezia, Civitavecchia e W3 Maccarese. A quattro punti dal primato la coppia Roma City e Sorianese, dodicesimo posto per la Viterbese finita a 7 punti dal primo posto. Entusiasmo in casa cimina per la bellissima serie positiva arrivata a 3 vittorie e 3 pareggi, tuttaltra atmosfera in casa gialloblù dove per il prossimo match casalingo contro la Sporting Nuova Florida si confida nel recupero di i Iurato che tornerà dalla squalifica. Intanto la dirigenza con una nota inoltrata nella giornata di ieri ha comunicato la seguente importante notizia: “ Con la presente desidero comunicarvi che in data Venerdì 31 ottobre 2025 è stata inoltrata al Dott. Camilli tutta la documentazione richiesta e necessaria per consentirgli di visionare la posizione societaria e la situazione contabile del club. Rimaniamo in attesa di un gentile riscontro da parte del Dott. Camilli nelle prossime giornate”. . È opportuno sottolineare che, a questo punto, ogni decisione riguardante un eventuale acquisto del club spetterà all’ex patron, il quale si avvarrà della consulenza dei professionisti del settore per esaminare attentamente tutta la documentazione ricevuta. Solo dopo aver effettuato queste valutazioni, il Dott. Camilli sarà in grado di prendere decisioni in merito alla sua possibile reintroduzione nel calcio professionistico, seguendo il percorso interrotto nel giugno del 2019