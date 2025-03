Tra le fila della W3 Maccarese, il pensiero non è soltanto per il gruppo A di Eccellenza, dove la prima squadra milita e attualmente ricopre la seconda posizione in classifica ma è anche verso il settore giovanile. Quest'ultimo, realtà di spessore e soddisfazione per la società bianconera, non ha deluso le aspettative nemmeno durante il recente fine settimana.

Nel girone A regionale, l'Under 19 impatta 2-2 sul campo del Real Campagnano, dopo un match molto ricco a livello di spettacolo. Protagoniste due doppiette, da una parte quella di Paccanicci per i padroni di casa e dall'altra quella di Monaldi per gli ospiti. Sempre in ambito regionale, nel gruppo A riposa l'Under 18. I maccaresani, quint'ultimi, andranno ad ospitare il Pianoscarano proprio nella giornata di domani, in una sfida valevole per il 20esimo turno di campionato. Stesso discorso per l'Under 16 ma in questo caso appartenente al girone G della categoria provinciale.

Fantastica Under 17, che nel gruppo B disintegra 6-1 l'Olimpus Roma, infliggendo una pesante goleada. Una grande prestazione quella maturata dalla W3 di fronte ai propri tifosi, protagonista nel non aver concesso agli avversari la possibilità di esprimere il rispettivo gioco. Vince anche l'Under 15 ma attraverso una partita più difficile e il punteggio finale n'è la dimostrazione. I bianconeri battono 3-2 al cardiopalma Balduina, che da primi in classifica - nel girone B - conquistano tre punti preziosi. Chiude l'Under 14, dove nel gruppo F e sul terreno di gioco dell'Anguillara, vede la sospensione definitiva della gara con annesso recupero a data da destinarsi. La motivazione riguarda un malore avuto dall'arbitro, accusato intorno al 20'.

