La W3 Maccarese conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle risorse interne, affidando la guida tecnica della squadra Under 15 a Marco Tagliaferri. Quest'ultimo, al debutto ufficiale nel settore agonistico. Dopo diverse stagioni passate con profitto alla guida di gruppi della Scuola Calcio. Tagliaferri si appresta a vivere la sua prima esperienza da allenatore in ambito competitivo, portando con sé entusiasmo, competenza e una profonda conoscenza dell’ambiente bianconero. c, dove ha chiuso la stagione al secondo posto. I ragazzi hanno dimostrato, infatti, grande crescita collettiva e individuale. Un traguardo che ha posto le basi per il salto di categoria e che rappresenta ora una sfida ulteriore sul piano tecnico e formativo.

La promozione di mister Tagliaferri rientra nella linea societaria di crescita interna dei propri tecnici, premiando la continuità e la professionalità dimostrata negli anni. Un segnale forte della fiducia che la W3 ripone nel rispettivo settore giovanile, sempre più motore pulsante della filosofia del club.

