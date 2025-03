La W3 Maccarese sorride e non solo nel campionato di Eccellenza, anche nell'ambito del settore giovanile. Se la prima squadra sta rispondendo bene, con il recente successo esterno ottenuto sul campo della Sorianese ed un secondo posto ampiamente consolidato, i bianconeri appartenenti alle categorie minori non sono di certo da meno. Fanno però rumore le sconfitte di misura dell'Under 19 e dell'Under 18, maturate rispettivamente contro Fregene Maccarese per 2-1 e con Aranova per 0-1. Per il resto, invece, tutti risultati positivi. A dimostrazione di ciò, oltre al pareggio in casa dell'Under 17 per 2-2 con il Testaccio - che permette alla W3 di rimanere comunque a -1 dalla vetta - quanto fatto di buono dimostrato sia dall'Under 16 che dall'Under 14. La prima, protagonista di una vittoria importante per 7-3 sul campo dell'Evergreen Civitavecchia, la seconda autrice di una prestazione magistrale che ha permesso alla compagine maccaresana di battere in trasferta e per 5-0 il Cortina. Nel mezzo, il turno di riposo per l'Under 15, fondamentale per ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni.

