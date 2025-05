Il mese di maggio, nella maggior parte dei casi sportivi e in questo caso calcistici che siano, fa da bilancia all'annata appena conclusasi. La stagione 2024-2025, in casa Fiumicino, non è terminata nel miglior dei modi. Perlomeno, per quanto riguarda la prima squadra, ultima nel campionato di Eccellenza e retrocessa in Promozione. Discorso differente per il settore giovanile rossoblu, con più di una soddisfazione, eccetto qualche piccola delusione. Una di queste, i mancati playoff dell'Under 19. I fiumicinesi, nonostante gli 11 gol del giovane Maduka, all'interno del girone A di Under 19 Elite si sono piazzati al settimo posto in classifica. Mister Fabio Desideri, attraverso i canali ufficiali del club aeroportuale, ha tratto le sue conclusioni rilasciando le seguenti dichiarazioni: «Sono stato fortunato, perché malgrado sia subentrato ho trovato una squadra pronta, vogliosa e consapevole di quello che dovesse fare. Per questo non posso che ringraziare mister Aconito e il suo staff. Mi reputo soddisfatto per la stagione. Per larghi tratti abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo. Ad inizio anno, da fuori, c'era molto scetticismo su questi ragazzi. Invece, abbiamo sfiorato il sogno di raggiungere i playoff. È rimasto un po’ di rammarico per il pareggio nella penultima giornata contro un club già retrocesso, subendo dei torti arbitrali anche abbastanza evidenti. Il match conclusivo con il Grifone, in casa nostra, avrebbe avuto ben altro valore. Abbiamo tenuto testa a tutte le big, senza demeritare. Questo spogliatoio, formato da uomini prima che da calciatori esemplari, ha ancora ampi margini di miglioramento. Per questo spero che l'ossatura possa rimanere. Con l'aggiunta di alcuni dell'Under 18, che stanno facendo un grande percorso e qualche rinforzo che la società sta contattando, potremo continuare a toglierci grosse soddisfazioni».

