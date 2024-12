Ultimo sprint per la formazione Under 19 Regionale del Città di Cerveteri, atteso sabato dalla Sorianese allo stadio “Galli”, poi in trasferta a Maccarese contro la W3 e chiusura casalinga con il Santa Marinella. I baby di mister Sale sono a un passo dalla vittoria del campionato, ma dovranno fare i conti con un calendario molto difficile. Per raggiungere la categoria Elite, infatti, occorre avere molta concentrazione e tanto orgoglio. I verdeazzurri, in vetta con 52 punti all’attivo, sono tallonati dal Santa Marinella a tre punti e a quattro dalla W3 Maccarese, entrambe prossime avversarie di una squadra che ha dimostrato di avere un organico solido e tenace.

«Non pensavo alla vigilia che avrei potuto giocarmi la vittoria del campionato - ha affermato l’allenatore Simone Sale - nel corso del torneo abbiamo avuto la fortuna di fare pochi errori, abbiamo la difesa meno perforata, prendiamo pochi gol. C’è equilibrio tra i reparti, il lavoro dei ragazzi è stato produttivo, si sono impegnati al massimo nel rincorrere un sogno, per il quale mancano le gare più importanti prima che si avveri». La gara di sabato è fondamentale, in palio ci sono tre punti che potrebbero spalancare le porte del paradiso.

