L'Under 15 della Viterbese che nella passata stagione ha vinto il campionato Giovanissimi conquistando la partecipazione agli Elite Under 15 della nuova stagione
Negli ultimi anni, il calcio giovanile regionale nella provincia di Viterbo ha attraversato una fase di declino, evidenziata dalla partecipazione ridotta a sole dodici formazioni provinciali per la stagione 2025/2026. Questo fenomeno, che segna un punto di crisi per il movimento calcistico giovanile, pone interrogativi su fattori come la sostenibilità delle società sportive e l’attrattività dei campionati.
Nel dettaglio, la distribuzione delle squadre è così articolata: la Viterbese si presenta con ben quattro compagini, seguita dalla Real Azzurra con tre, mentre la Romaria vanta due rappresentative; Tarquinia e Pianoscarano, infine, sono presenti con una squadra ciascuna.
LE SQUADRE CHE PARTECIPERANNO AI PROSSIMI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI, SUDDIVISE PER CATEGORIA, SONO LE SEGUENTI. Under 17 (Allievi) - Tre compagini si contenderanno il titolo, ossia la Viterbese, la Real Azzurra e il Tarquinia Calcio, quest'ultimo ripescato attraverso specifiche graduatorie. Under 16 - La rappresentanza provinciale sarà affidata alla Romaria e alla Viterbese, che con la loro consolidata esperienza si pongono come avversarie temibili. Under 15 Elite - La Viterbese, frutto di un significativo successo nella passata stagione, torna a competere nella categoria principale, che conta solo 32 formazioni nel Lazio, riaffermando la sua posizione di rilievo nel panorama giovanile. Under 15 Regionali - Per questa fascia, la Real Azzurra e la neo-promossa Romaria si propongono come protagoniste, confermando la loro qualità sportiva attraverso graduatorie di merito. Under 14 Regionali - Con la presenza di quattro squadre - Viterbese, Real Azzurra, Romaria e Pianoscarano - questo campionato è quello che vede il maggior numero di rappresentanti provinciali, grazie anche al titolo conquistato dal Pianoscarano nella scorsa stagione. Fa riflettere il dato che soltanto dodici squadre difenderanno i colori della provincia di Viterbo, un numero che rappresenta il minimo storico per questo sport negli ultimi dieci anni. La predominanza della Viterbese, con le sue quattro squadre, e della Real Azzurra, con tre, mette in evidenza la centralità di queste due realtà nel tessuto calcistico locale. Tuttavia, la scarsità di partecipazione pone interrogativi sulla vitalità del calcio giovanile e sull'efficacia delle politiche sportive attuate a livello provinciale.
In conclusione, l’auspicio è che le istituzioni competenti e le società sportive possano trovare strategie efficaci per rilanciare l’interesse verso il calcio giovanile e garantire un futuro più florido e promettente alle nuove generazioni di calciatori.
