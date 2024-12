UNDER 15 REGIONALE. Pokerissimo dei 2009 nerazzurri in casa del Palocco. Martirani due volte, Marra, Iovine e Spinelli regalano ai compagni tre punti importantissimi su un campo difficilissimo utili per l’inseguimento alla zona altissima. Gara già nel dimenticatoio dopo il primo tempo, Martirani due volte e Marra dal dischetto danno il là per una ripresa di controllo dove oltre alla gestione arrivano altri due gol firmati da Iovine e Spinelli.

IL TABELLINO. 6^ giornata Under 15 regionale girone A, Palocco-Civitavecchia Calcio 1920: 0-5.

Marcatori: 12’pt e 38’pt Martirani, 31’pt rig. Marra, 13’st Iovine, 26’st Spinelli.

Arbitro: Tucci di Ciampino.

Palocco: Ronghi, Braconcini, Ceccarelli, Cianfarra, Corradino, Di Luigi, Dolce, Falzon, Fraglica, Gabrielli, Stagliano. A disposizione: Allegrini, Achilli, Cagnucci, De Benedetti, Gallo, Grimaldi, Nataloni, Singarella, Tomei. Allenatore: Antonini.

Civitavecchia Calcio 1920: Ruina, Marchese, Dignani, Tripoli, Costanzi, Scognamiglio, Bechini, Spinelli, Martirani, Marra, Rocchetti. A disposizione: Aleandri, Cerioni, Di Claudio, Iovine, Rossi G., Stefanelli, Tienforti. Allenatore: Borrelli.

UNDER 19 ELITE. Non riprendono la strada maestra i nerazzurri dell’Under 19 che, dopo le sconfitte con Vigor Perconti e Atletico 2000, lasciano anche nell’ultimo turno disputato l’intera posta agli avversari. Di Riso illude i nerazzurri in avvio di gara, ottimo comunque l’approccio e l’inizio del secondo tempo, poi sale in cattedra Fiore della Nuova Tor tre Teste che, a cavallo della mezz’ora della ripresa, ribalta tutto con una doppietta. Sconfitta che permette alla capolista di allungare a +6 e allo stesso tempo consente alla Tor tre Teste di prendere la seconda posizione a scapito dei civitavecchiesi. Ad oggi Vigor Perconti 25, Tor Tre Teste 21 e poi un trittico a 19 composto da Civitavecchia, Romulea e Vescovio.

IL TABELLINO. 10^ giornata Under 19 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Nuova Tor Tre Teste: 1-2.

Marcatori: 9’pt Di Riso (C); 20’st e 35’st Fiore (T).

Arbitro: Pasquale di Ostia Lido.

Ammoniti: Bertini, La Rosa, Verde, Grillo, Berneschi, Fiore e Tiberti.

Civitavecchia Calcio 1920: Rocchetti, Verde, La Rosa, Capelli, Mellini, Fabbri, Bertini, Belloni, Di Riso, Converso, Leardini. A disposizione: Deiana, Coppola, Schiavo, Sargolini, Alessi, Pandolfi, Astorelli, Camilletti. Allenatore: Rocchetti.

Nuova Tor Tre Teste: Magri, Fazzini, Adduocchio, Berneschi, Lucino, Iesue, Carnovale, Grillo, Fiore, De Angelis. A disposizione: Del Vecchio, Gafuri, Giannelli, Marcelli, Principessa, Tiberti, Sperduti, Feliziani, Terracciano. Allenatore: Contaldo.

UNDER 17 ELITE. I nerazzurri classe 2007 escono sconfitti sul campo della Romulea ma tante sono le recriminazioni. Un intero tempo in dieci, con il rigore seguente all’espulsione a condizionare un match che (forse), in parità numerica sarebbe andato differentemente. I nerazzurri perdono qualche posizione ma rimangono ancorati alla zona playoff, lontana ad oggi solamente un punto. Primo tempo equilibrato con le occasioni che si equivalgono. Almeno fino al 42esimo, poi a salire in cattedra ci pensa Guadagno di Roma 2. Da una punizione in favore dei nerazzurri nella propria area per fallo in attacco della squadra romana si passa, nel giro di un minuto e a gioco fermo, al cambio di sanzione dopo che Galimberti era entrato in contatto con Innocenti. Guadagno espelle Galimberti, su cui nulla c’è da eccepire visto che la decisione spetta al direttore di gara, ma tanto c’è da dire invece sul rigore concesso alla Romulea; con la precedente decisione ribaltata e fuori da ogni logica. A parte questo i nerazzurri giocano un grandissimo secondo tempo e poco si vedrà dell’inferiorità numerica. I nerazzurri partono con le migliori intenzioni ma a segnare è ancora la Romulea con Ferla. Marcelletti dimezza al 12esimo, Calise e Nustriani in tandem per poi offrire la sfera a Marcelletti che di controbalzo la mette dove Giombetti non può nulla. La Romulea tra il quindicesimo e il venticinquesimo consolida il proprio vantaggio, dapprima in gol va Innocenti e poi a chiudere ci pensa Ferrari. A rendere meno pesante il passivo ci pensa Nustriani che davanti a Giombetti deposita la rete del 2-4.

IL TABELLINO. 8^ giornata Under 17 Elite girone A, Romulea-Civitavecchia Calcio 1920: 4-2.

Marcatori: 43’pt rig. e 4’st Ferla, 15’st Innocenti e 25’st Ferrari (R); 13’st Marcelletti e 42’st Nustriani (C).

Arbitro: Guadagno di Roma 2.

Ammonizioni: Celli, Nustriani e Pierucci.

Espulsioni: Galimberti 42’pt.

Romulea: Giombetti, Bartolini, Celli, Consoli, Cucu, Ferla, Ferrari, Innocenti, Salvati, Servino, Speziale. A disposizione: Fabiano, Benedetti, D’Olivo, Marsili, Mele, Merlino, Rosa, Simonini, Tomassini. Allenatore: De Cataldo.

Civitavecchia Calcio 1920: Galimberti, Garbetta, Pierucci, Minervini, Gagliardini, Nustriani, Di Perna, Greco, Pane, Calise, Piermarini. A disposizione: Nocchi, Fondacaro, Leoni, De Marchis, Belardinelli, Marcelletti, Romagnuolo. Allenatore: M. Pane.

UNDER 16 ELITE. I 2008 nerazzurri cadono pesantamente in casa del Grifone terzo della classe con il risultato di 9-0. Per i civitavecchiesi è la quarta sconfitta stagionale che dopo otto giornate di campionato si trovano al quinto posto con 10 punti all’attivo in compagnia di San Paolo Ostiense, Academy Ladispoli e Montespaccato.

UNDER 14 ELITE. Tornano alla vittoria gli Under 14 nerazzurri in casa del Fonte Meravigliosa. Mariani dopo neanche cinque minuti porta in vantaggio il Fonte, poi sale in cattedra Fronti che con un uno-due tra il nono e il venticinquesimo ribalta il risultato. Nella ripresa Emili cala il tris e Fronti, dopo che Mondella aveva accorciato, mette il risultato al sicuro nelle battute finali. Buona la prestazione dei nerazzurri che cancellano così i due passi falsi nelle ultime uscite. Vittoria che permette ai ragazzi di Alessio Pane di recuperare due punti alla Roma, con la classifica che vede oggi in testa la Dabliu con 21 punti, poi a scalare la Roma e i Red Tigers a 20, il Trastevere a 17 e il Civitavecchia a 16 in compagnia del Campus Eur.

IL TABELLINO. 8^ giornata Under 14 Elite girone A, Fonte Meravigliosa-Civitavecchia Calcio 1920: 2-4.

Marcatori: 5’pt Mariani e 22’st Mondella (FM); 9’pt, 26’pt e 34’st Fronti, 15’st Emili (CV)

Arbitro: Bussiglieri di Ciampino.

Fonte Meravigliosa: De Angelis, Angeloni, Tardozzi, Cadena, Caruso, Mariani, Mondella, Pasquali, Patriarca, Poerio, Gerbi. A disposizione: Geamian, Artese, Boccia, Catalano, Fazio, Guzzardi, Raganelli, Ruda, Sargenti. Allenatore: Marcucci.

Civitavecchia Calcio 1920: Izzi, Bartoloni, Michesi, La Rosa, Belletti, Hyka, Zeno, Emili, Fronti, Mancini, Forlino. A disposizione: Striano, Acampora, Murru, Caselli, Galardo, Morelli. Allenatore: A. Pane.

